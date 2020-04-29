Бердск, Новосибирская область, , 18:32 — REGNUM В Бердске отменили проведение Часа памяти, Парада Победы и шествия «Бессмертного полка», которые были запланированы на 9 мая. По словам главы города Евгения Шестернина, отказаться от массовых мероприятий решено из-за коронавируса, так как главная задача сегодня — обеспечить здоровье и безопасность горожан.

«Безусловно, никто не предполагал, что формат проведения праздников в этом году будет таким. Все мы ждали 9 мая. В юбилейный год хотелось встретить его особенно, — уточнил мэр. — На сегодняшний день в Бердске проживает 24 участника Великой Отечественной войны, я побеседовал с каждым из них и все они с пониманием относятся к сложившейся ситуации».

Однако город всё равно украсят к праздничным дням. Коллективы ДК «Родина» и Городской центр культуры и досуга подготовили аудиопрограммы, которые будут транслироваться по громкоговорящей связи.