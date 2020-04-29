, 18:28 — REGNUM Режим самоизоляции в Омской области продлён до 11 мая включительно, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в региональной администрации.

Также в регионе вводится масочный режим. Медицинскую маску, гигиеническую повязку, в том числе выполненную в домашних условиях, или респиратор необходимо носить в закрытых пространствах: магазинах, учреждениях, транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 29 апреля подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 человека уже выздоровели. Два пациента с коронавирусом скончались.