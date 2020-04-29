Ростов-на-Дону, , 18:27 — REGNUM В Ростовской области расширили список служб, сотрудники которых будут контролировать соблюдение режима всеобщей изоляции на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 29 апреля.

Осуществлять контроль за соблюдением ограничительных мер будут сотрудники административной инспекции, госжилинспекции, департамента по предупреждению и ликвидации ЧС, министерств ЖКХ, а также природных ресурсов и экологии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что режим повышенной готовности на Дону был введён 17 марта. Ограничительные меры действуют до особого распоряжения. В Ростовской области в период праздничных выходных будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции. Особое внимание будет уделено местам отдыха, дачным товариществам. В случае необходимости будет привлечена авиационная техника.

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