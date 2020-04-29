Владимир, , 18:27 — REGNUM Владимирская область на 101% выполнила план Минздрава РФ по развёртыванию дополнительных инфекционных коек для пациентов с коронавирусом, но в регионе по-прежнему не хватает аппаратов ИВЛ. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, на 28 апреля их было 689.

Кислородом обеспечено 499 из них (105% от плана), аппаратами искусственной вентиляции лёгких — 91 (38,2% от плана Минздрава — 238). Дополнительно должно быть открыто 147 коек с аппаратами ИВЛ. С апреля по июнь в регион должно поступить ещё 199 аппаратов ИВЛ, 59 уже законтрактовано областной администрацией. 76 аппаратов поступят от Минпромторга, 64 законтрактовано через Минпромторг.

До конца мая в области будет открыто ещё два инфекционных госпиталя, количество коек увеличится до 782. На вторую очередь перепрофилирования коек для пациентов с COVID-19 запланировано шесть медицинских учреждений на 200 коек.

По мере поступления новых пациентов к работе готовы приступить 362 врача (92,8% от плана в 390), 738 средних медработников (94,6%), 148 человек младшего медицинского персонала (94,9%). Ещё более 90 врачей проходят 36-часовую программу обучения.

В регионе работает 121 бригада скорой медицинской помощи с 121 специализированным автомобилем, из которых 15 подходят для транспортировки тяжелобольных.

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