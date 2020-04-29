Красногорск, , 18:22 — REGNUM Московская область вышла на плато по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 апреля сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

«На плато мы вышли, наверное, это плато», — сказал Воробьёв.

Он отметил, что происходит рост числа заражений на уровне 5−7%.

«Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — прокомментировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье за последние сутки подтверждено 686 новых случаев заражения коронавирусом.