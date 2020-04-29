Великий Новгород, , 18:26 — REGNUM В преддверии майских праздников в двух районах Новгородской области введены ограничения на движение транспорта. С 30 апреля по 11 мая жители Чудовского и Маловишерского районов региона, где выявлено наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией, не смогут свободно передвигаться по области. Об этом 29 апреля сообщает оперативный штаб Новгородской области.

Решение о введении дополнительных ограничительных мер на территории Чудовского и Маловишерского районов принял губернатор Андрей Никитин. Согласно распоряжению, с 06:00 мск 30 апреля до 20:00 мск 11 мая в них будет действовать ограниченный въезд и выезд авто и железнодорожного транспорта.

Также, с 1 по 11 мая приостанавливается регулярное транспортное межмуниципальное сообщение маршрутов протяженностью свыше 50 км, а для въезжающих на территорию районов будет организовано обязательное прохождение анкетирования, также они будут предупреждены о необходимости соблюдения режима самоизоляции

«Все граждане на территориях Чудовского и Маловишерского районов, находящиеся вне дома, обязаны носить маски, в том числе, изготовленные в домашних условиях, респираторы», — подчеркнули в оперштабе.

В свою очередь главы Маловишерского и Чудовского районов обязаны провести профилактические дезинфекционные мероприятия автомобильных дорог местного значения, тротуаров, остановочных пунктов, детских площадок, территорий, прилегающих к объектам, деятельность которых не приостановлена, в первую очередь торговых объектов организаций, реализующих товары первой необходимости, автозаправочных станций.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области, по данным на 29 апреля, с начала пандемии выявлено 266 зараженных коронавирусом. Наибольшее их число в Маловишерском и Чудовском районах, большая часть случаев была завезена из других регионов, в том числе из Петербурга, где работают жители Новгородчины.

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