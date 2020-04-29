Курск, , 18:13 — REGNUM В Курской области в часы пик по некоторым пригородным маршрутам на остановках стали скапливаться люди. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, после этого было увеличено число рейсов общественного транспорта.

С 29 апреля увеличено число рейсов по 11 маршрутам между населёнными пунктами.

Также с 345 до 380 увеличено количество пассажирских автобусов, курсирующих по областному центру в будние дни. В основном, они пойдут по самым загруженным маршрутам: проспекту Клыкова, микрорайону Волокно, проспекту Дериглазова и улице Союзной.

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