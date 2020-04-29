Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM В Ленинградской области в майские праздники будет усилен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции и введенных запретов, поскольку в регионе ожидают наплыва отдыхающих из Петербурга. Об этом 29 апреля заявил заместитель председателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник обратился к горожанам и дачникам с просьбой избегать контакта друг с другом из-за угрозы коронавируса и предупредил, что в регионе будет усилен контроль.

«Мы не сможем и, наверное, не нужно на 100% всё перекрыть полицией, нарядами Росгвардии и группами, которые были созданы в Ленинградской области из числа сотрудников администраций. Мы не поставим на каждом углу по работнику исполнительной власти, но будем проводить рейдовые мероприятия, и будет увеличено количество полицейских и сотрудников ГИБДД», — заверил Михаил Ильин.

При этом он подчеркнул, что основа всех этих мер — сознательность граждан, которые должны понимать, что лишнее общение может привести к тяжелым последствиям.

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В свою очередь начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Андрей Лях заявил, что из-за закрытой госграницы и отсутствия возможности далеко уехать на майские праздники в Ленинградской области готовятся к наплыву жителей Северной столицы.

В случае необходимости, петербуржцы смогут обратиться за медицинской помощью в медпункты. Всего в садоводствах Ленобласти возведено 35 медпунктов, которые полностью построены на средства из бюджета Санкт-Петербурга. В настоящий момент 18 из них уже открылись, а к 1 мая планируется начать работу всех 35 пунктов.

Чтобы получить медпомощь, горожанину достаточно будет иметь на руках паспорт и полис ОМС, который можно будет показать как вживую, так и его фото на телефоне.

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Напомним, в Ленинградской области за минувшие сутки выявили 53 новых случая инфекции, в Санкт-Петербурге — 290 новых случаев. В Ленобласти за всё время скончались трое больных, в Петербурге — 29.

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