Москва, , 18:10 — REGNUM Компании «БАРС Груп», Skyeng и Группа компаний «Просвещение» представили интегрированный образовательный ресурс, который включил в себя интерактивные домашние задания и возможности электронного дневника, которым активно пользуются в российских школах. Презентация прошла 29 апреля в рамках Московского международного салона образования.

Как отметили представители компании, воспользоваться новым продуктом можно будет уже в мае. При этом они не уточнили, каким образом дети смогут опробовать новшество в условиях завершающегося в том же месяце учебного года.

Как заявил управляющий партнер, директор по бизнес-развитию компании Skyeng Александр Ларьяновский, интерактивная рабочая тетрадь Skysmart. Группа компаний «Просвещение» предоставила для интерактивной рабочей тетради Skysmart контент, а компания Skyeng отвечала за технологическую составляющую.

Президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников отметил, что качественное образование «должно быть доступно каждому ребенку». «Просвещение» успешно решает эту задачу в течение 90 лет и останавливаться не собирается».

Напомним, 27 апреля глава Минпросвещения Сергей Кравцов дал интервью «Коммерсанту», в котором признал, что «не все школы и не все учителя были к этому [дистанционному обучению] готовы»: «Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учёбой возникло много».

Отметим также, что в первые дни дистанционного обучения образовательный портал «Московская электронная школа» (МЭШ) рассылал пользователям сообщения о сбоях в работе, а учителя и родители жаловались на невозможность прикрепить задания и выполнить их соответственно.