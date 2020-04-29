Жуков, Калужская область, , 19:05 — REGNUM В окрестностях города Жуков Калужской области в рамках международной акции «Сад Памяти» высадили четыре тысячи сеянцев сосны на площади 1,5 гектара и тем самым создали аллею в форме числа 75 к предстоящему юбилею Победы, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии

В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои, которые вели с немецко-фашистскими захватчиками регулярные войска Красной Армии и партизаны на подступах к Москве. 18 апреля 2019 года городу Жуков было присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

В год 75-летия Великой Победы граждане России высадят 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Международная акция реализуется как традиция сохранения коллективной памяти, истории страны и истории каждой семьи. Её организаторами выступили всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология».

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