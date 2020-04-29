Тверь, , 18:07 — REGNUM Меры противопожарной безопасности усиливают в Тверской области в преддверии майских праздников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образованиях региона в майские праздники обсуждалось на селекторном совещании губернатора Игоря Рудени с главами территорий 29 апреля.

«С 1 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. На сегодняшний день благодаря принятым профилактическим и ограничительным мерам, совместной работе МЧС, глав муниципальных образований, министерств природных ресурсов, сельского хозяйства удалось не допустить крупномасштабных пожаров», — сказал Игорь Руденя.

Ограничение на посещение лесов и въезды в массивы транспортных средств, а также на разведение костров и сжигание травы и мусора в регионе действует до 14 мая. Глава региона особо отметил, что в период длинных майских выходных особое внимание нужно уделить безопасности населённых пунктов, садово-огороднических и дачных товариществ, объектов экономики и социальной сферы.

На данный момент в регионе уже совершено более 1300 наземных рейдов, около 30 вылетов беспилотных летательных аппаратов. Также мониторинг ведется с помощью видеокамер на вышках сотовой связи, таких устройств около 50. Также в регионе проложено более 2600 км минерализованных полос. Помимо сотрудников МЧС для тушения возгораний мобилизованы арендаторы, специалисты ЛПЦ «Тверьлес» — более 800 человек, обеспечены специалисты и необходимой техникой.

Жителям Тверской области при обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно сообщать о возгорании по бесплатному телефону горячей линии Министерства лесного хозяйства региона 8−800−100−90−25 или по федеральному номеру лесной охраны 8−800−100−94−00 (звонок по России бесплатный). С начала года на эти линии поступило порядка 70 обращений. Также можно звонить по телефону Службы спасения 112.

Игорь Руденя поручил усилить контроль со стороны местных администраций за приезжающими в регион гражданами, проводить активную информационную работу, в том числе о недопущении палов травы и напоминать людям о необходимости соблюдения режима самоизоляции, ношения масок и других мер.