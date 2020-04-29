Ростов-на-Дону, , 18:07 — REGNUM Из бюджета Ростовской области выделены средства на покупку медицинских масок и перчаток для медицинских работников и спасателей Донецка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

14,4 млн рублей направят на приобретение средств индивидуальной защиты, а также противоэпидемических комплектов, термометров и пульсоксиметров для центральной горбольницы Донецка.

ИА REGNUM напоминает, что Донецк занимает второе место после областного центра в рейтинге по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 29 апреля, в городе подтверждено 67 случаев инфицирования. Выздоровевших пока нет.