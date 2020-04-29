Москва, , 18:06 — REGNUM Правозащитный центр «Единой России» направил обращение в прокуратуру после сообщений о возможном участии чиновников в поджоге леса в Иркутской области

Член рабочей группы «Правозащитного центра» «Единой России» Александр Якубовский обратился к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой проверить данные факты и «принять незамедлительные меры реагирования».

«Иркутская область является одним из регионов-антилидеров в лесных пожарах и традиционно большое количество леса горит в регионе. Сейчас здесь введен особый противопожарный режим, и абсолютно непонятно, что делали чиновники в тайге в это время. И, на мой взгляд, использовать лес, поджоги, пожары в политических игрищах — это недопустимо. И в том случае, если данные факты о поджоге будут подтверждены — то к данным чиновникам должны быть применены максимально строгие меры наказания», — сказал Александр Якубовский.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назвал «беспрецедентной» информацию о возможном поджоге леса со стороны чиновников.

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Напомним, ранее Следственный комитет РФ начал доследственную проверку с целью установить причастность чиновников администрации Усть-Кутского района к поджогу травы рядом с лесом на территории урочища Лупилова.