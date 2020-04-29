Москва, 29 апреля 2020, 18:06 — REGNUM Правозащитный центр «Единой России» направил обращение в прокуратуру после сообщений о возможном участии чиновников в поджоге леса в Иркутской области
Член рабочей группы «Правозащитного центра» «Единой России» Александр Якубовский обратился к прокурору Иркутской области Александру Воронину с просьбой проверить данные факты и «принять незамедлительные меры реагирования».
Как сообщало ИА REGNUM, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назвал «беспрецедентной» информацию о возможном поджоге леса со стороны чиновников.
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Напомним, ранее Следственный комитет РФ начал доследственную проверку с целью установить причастность чиновников администрации Усть-Кутского района к поджогу травы рядом с лесом на территории урочища Лупилова.