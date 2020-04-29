Москва, , 18:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, в ходе которого обсуждалась ситуация с распространением коронавируса. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба Кремля.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных», — говорится в сообщении.

Отмечается, то в контексте обсуждения международной проблематики рассматривалось также положение дел «в наиболее актуальных региональных конфликтах, в частности в Ливии».

Кроме этого, был обсуждён ряд текущих вопросы социально-экономического положения дел в России, информирует пресс-служба.