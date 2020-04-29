Москва, , 18:08 — REGNUM Тема недоступности медицинских масок является одной из самых частых в жалобах граждан на нарушение их прав. Об этом 29 апреля заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Несмотря на то, что этот вопрос неоднократно поднимал президент РФ и ряд предприятий переведены на пошив масок, не во всех аптеках есть маски, перчатки и лекарства, которые необходимы человеку в повседневной жизни, отметила уполномоченный по правам человека в РФ.

Также Москалькова отметила, что часто люди жалуются на недоступность или высокую стоимость тестов на коронавирус.

«Ко мне обращаюсь врачи из частных клиник, которые закрылись, а врачи остались невостребованными, и они просили помочь им пройти переквалификацию или внедрить в те учреждения, которые занимаются коронавирусом», — сказала Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по предложению мэра Сергея Собянина в коронавирусных больницах начнут работать студенты-медики.

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