Кемерово, , 17:58 — REGNUM В Кузбассе появился специализированный сайт, на котором можно получить цифровой пропуск для передвижения в условиях самоизоляции.

«Уважаемые горожане, держу вас в курсе внедряемых мер по противодействию распостранению коронавирусной инфекции. С завтрашнего дня, 30 апреля, в Кузбассе в тестовом режиме запускается система «Цифровой пропуск», цель которой обеспечивать контроль за перемещением граждан по городу, — рассказала в своём Instagram глава Междуреченска Владимир Чернов. — Уже создан специализированный сайт — sidimdoma.ako.ru, где жители Междуреченска смогут заносить информацию о планируемом походе в магазин, аптеку, выезде на дачу и другим неотложным нуждам. Заносить данные о выходе на работу своих сотрудников будет непосредственно работодатель».

Он уточнил, что пока это необязательная мера и система будет работать в тестовом режиме.