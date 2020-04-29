Красногорск, , 17:57 — REGNUM Подмосковье вышло на плато по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире канала Россия-1, сообщает Мособлштаб.

По данным Мособлштаба, всего на данный момент в регионе зафиксировано 10 917 случаев заболевания коронавируса. Выздоровели и выписаны домой 389 человек, 45 из которых выписались 29 апреля. Скончались 90 человек.

Также в штабе отметили, что из 10 тыс. заразившихся в Подмосковье, 2 тыс. человек приехали из других регионов. Из них 995 человек прибыли из Москвы.