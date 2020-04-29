Москва, , 17:54 — REGNUM В Москве после проведения анализов на коронавирус 130 бойцов второго оперативного полка ГУ МВД по Москве отправили на карантин. Об этом 29 апреля сообщает Baza.

Источник издания уточнил, что подтверждённых данных о заражении пока нет, но «руководство приняло решение изолировать почти полторы сотни бойцов».

Издание предполагает, что сотрудники полиции могли заразиться во время сопровождения врачей скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве данную информацию корреспонденту ИА REGNUM пока не подтвердили.

«Нет такой информации», — сообщил сотрудник пресс-службы, предложив направить письменный запрос.