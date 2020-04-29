Рига, , 17:51 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 13. Об этом 29 апреля пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 3250 тестов, общее количество обследованных достигло 54 811. В стационаре находятся 42 пациента, у четырех болезнь COVID-19 протекает в тяжёлой форме. В стране от COVID-19 скончались 15 человек, двое из которых за минувшие сутки.

Отмечается, что число заразившихся в Латвии достигло 849.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.