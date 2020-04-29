Москва, , 17:59 — REGNUM Протесты против режима самоизоляции происходят только в тех регионах, где ограничения неоправданны. Об этом 29 апреля заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Патруль Алексей Колчин © ИА REGNUM

По её словам, полномочия по введению ограничительных мер делегированы главам регионов. И именно они виноваты, если эти меры чрезмерны и приводят к массовому недовольству населения.

«Те, кто действовал по шаблону, столкнулся с протестами. Потому что ограничения были неоправданными», — сказала Москалькова.

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