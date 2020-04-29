Москва, , 17:57 — REGNUM За езду на автомобиле без пропуска в Москве будут штрафовать собственника машины. Соответствующие изменения в указ о порядке пропускного режима в столице были внесены мэром Москвы Сергеем Собяниным 29 апреля.

К административной ответственности за отсутствие пропуска на автомобиль «привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств», — говорится в документе. Нарушения могут фиксировать как сотрудники дорожных служб, так и дорожные камеры.

Напомним, в Москве с 15 апреля для передвижения на любом виде транспорта требуются цифровые пропуска. В случае, если вы передвигаетесь на личном автомобиле, необходимо указать государственный номер машины в пропуске.

Режим самоизоляции в столице был продлен до 11 мая. Если вам необходимо ездить на работу с 5 по 11 мая, до 4 мая включительно пропуск нужно переоформить.

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