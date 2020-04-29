, 17:54 — REGNUM На стройке госпиталя в севастопольском районе Омега пока трое заражённых коронавирусной инфекцией, но их количество вскоре может увеличиться. Об этом 29 апреля рассказал и. о. губернатора Михаил Развожаев на конференции портала ForPost.

«Пока они ждали переброски в Омегу, они пообщались со строителями, которые работают в Бельбеке. В итоге там выявили вспышку в 36 человек. На стройке госпиталя в Омеге пока трое заражённых, но их количество может вскоре увеличиться», — отметил Развожаев.

По его словам, трое заражённых пробыли в комнате хостела два дня и не выходили на работу.

«Они контактировали с группой из 10 товарищей. У всех из них взяты анализы, по ним пока нет данных. С другими строителями они не пересекались», — добавил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе сообщили о 36 новых случаях заражения коронавирусом у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек. Новую инфекцию на объект, по словам властей города, завезли из Москвы.