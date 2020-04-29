29 апреля 2020, 17:54 — REGNUM На стройке госпиталя в севастопольском районе Омега пока трое заражённых коронавирусной инфекцией, но их количество вскоре может увеличиться. Об этом 29 апреля рассказал и. о. губернатора Михаил Развожаев на конференции портала ForPost.
По его словам, трое заражённых пробыли в комнате хостела два дня и не выходили на работу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе сообщили о 36 новых случаях заражения коронавирусом у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек. Новую инфекцию на объект, по словам властей города, завезли из Москвы.