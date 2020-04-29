Москва, , 17:47 — REGNUM Россия в целом сейчас, к сожалению, судя по всему, находится на подходе к пику заболеваемости коронавирусом, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Видно, что Москва, которая ввела очень жёсткие меры, уже вышла на плато 10 дней и идёт по нему вниз. Россия в целом сейчас, к сожалению, судя по всему, находится на подходе к пику, — сказал Мухин. — Вирус — это вызов гражданскому обществу, которое показало свою зрелость. Он меняет людей. Он меняет общество. Важно понять, чего хочет от нас вирус. Вирус хочет, чтобы мы осознали самое себя. Для этого он, во-первых, сказал: «Сиди дома!». Второе — он сказал про храмы. Ты можешь молиться дома. Вирус показал, где у нас слабые места».

И из этого, по мнению Мухина, надо сделать выводы, потому что вирусная угроза может повториться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, Россия оказалась на 49 месте из 189 стран по уровню подготовленности к пандемии коронавирусной инфекции, опередив Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию.