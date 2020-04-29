Москва, 29 апреля 2020, 17:47 — REGNUM Россия в целом сейчас, к сожалению, судя по всему, находится на подходе к пику заболеваемости коронавирусом, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 29 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
И из этого, по мнению Мухина, надо сделать выводы, потому что вирусная угроза может повториться.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ООН, Россия оказалась на 49 месте из 189 стран по уровню подготовленности к пандемии коронавирусной инфекции, опередив Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию.