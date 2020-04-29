Вильнюс, , 17:43 — REGNUM Авиасообщение с Литвой возобновится с 10 мая, а первым возобновлённым рейсовым направлением станет маршрут Франкфурт-Вильнюс-Франкфурт, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 апреля.

Правительство сегодня одобрило просьбу МИД Литвы о возобновлении авиасообщения и разрешения к вылетам первых рейсов, которые из Германии в Литву осуществит Deutsche Lufthansa AG.

Ограничение на авиасообщение и пересечение границы в Литве будут сняты с 4 мая.

В Литве на сегодняшний день выявлено 1449 случаев заражения коронавирусной инфекцией, зафиксировано 45 смертей, 563 человек признаны здоровыми, всего проведено 118 201 исследований.