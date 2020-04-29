Севастополь, , 17:45 — REGNUM Коронавирусную инфекцию на строительные объекты в Севастополе, где ранее заразились более трёх десятков рабочих, завезли из Москвы. Об этом 29 апреля рассказал и.о. губернатора Михаил Развожаев на конференции портала ForPost.

«Неделю назад военный самолёт прилетел из Московской области в аэропорт Бельбек и привёз группу строителей-вахтовиков на стройку госпиталя Минобороны в районе бухты Омега. Несмотря на то, что перед отправкой в Севастополь всем делали тесты на коронавирус и результаты были отрицательными, видимо, кто-то был заражён SARS-CoV-2. А тест показал «ложно-отрицательный» результат», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе сообщили о 36 новых случаях заражения коронавирусом у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек. Стройку превратили в обсерватор од открытым небом, изолировав 700 человек. Всего на сегодняшний день общее количество заражённых граждан в городе-герое достигло 77. По словам властей города, коронавирусную инфекцию на строительные объекты в Севастополе завезли из Москвы.

Об этом: В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей