Севастополь, 29 апреля 2020, 17:45 — REGNUM Коронавирусную инфекцию на строительные объекты в Севастополе, где ранее заразились более трёх десятков рабочих, завезли из Москвы. Об этом 29 апреля рассказал и.о. губернатора Михаил Развожаев на конференции портала ForPost.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе сообщили о 36 новых случаях заражения коронавирусом у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек. Стройку превратили в обсерватор од открытым небом, изолировав 700 человек. Всего на сегодняшний день общее количество заражённых граждан в городе-герое достигло 77. По словам властей города, коронавирусную инфекцию на строительные объекты в Севастополе завезли из Москвы.
Об этом: В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей