Москва, , 17:40 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации предложило лишить армейских генералов и адмиралов каракулевых шапок. Об этом сказано в проекте президентского указа о лишении генералов и полковников Вооруженных сил, а также адмиралов и капитанов I ранга права носить в качестве военной формы «шапки из каракуля с козырьком». Проект указа президента опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что по существующим нормам шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры и полковники Вооруженных сил России, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. К высшим офицерам относят маршалов, которых в России сейчас нет, а также генералов и адмиралов.

Если поправка будет принята, то каракулевые шапки останутся только у высших офицеров ФСО и Росгвардии.

В Вооруженных же силах и на флоте каракулевые шапки будут заменены на меховые шапки. Цвет этих головных уборов будет разным для разных видов Вооруженных сил и родов войск. К примеру, в воздушно-космических силах и десанте они будут синими, у остальных — черными или же защитного цвета.