Кемерово, , 17:39 — REGNUM Жители Кемеровской области будут участвовать в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. Традиционное шествие из-за коронавируса будет перенесено на более поздний срок. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

«Кузбасс хорошо помнит и чтит героев войны. Каждый год на шествия «Бессмертного полка» выходят тысячи жителей области. Уверен, кузбассовцы будут активно участвовать и в новом онлайн-проекте, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Я обязательно загружу на сайт фотографию и данные своего дедушки, Семена Ивановича Цивилёва. Он был сапёром, участвовал в боях подо Ржевом, был тяжёло ранен, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с войны с медалью «За отвагу».

Онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» и партнёров проекта. Для участия в акции нужно загрузить фотографию и данные своего героя.