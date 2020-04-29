Лондон, , 17:36 — REGNUM Командир британской атомной подводной лодки HMS Trenchant отстранен от должности после организованной им вечеринки для экипажа на пирсе военной базы в Плимуте, сообщает 29 апреля телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя британских ВМС.

По информации телеканала, отстранённый командир субмарины Джон Льюис всё же останется служить в военно-морских силах.

Сообщается, что причиной снятия с должности стало не только проведение увеселительного массового мероприятия во время действующего в Британии карантина, но и «другие инциденты» с участием этого офицера.

Как сообщало ИА REGNUM, в соцсетях Британии были опубликованы видеоролики, запечатлевшие, как экипаж атомной подлодки HMS Trenchant веселится на вечеринке с барбекю и музыкой на базе «Девонпорт» возле города Плимут. По словам командира субмарины, праздник он организовал для повышения морального духа экипажа.

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