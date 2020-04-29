Рига, , 17:34 — REGNUM Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле обнародовала принцип смягчения карантинных мер и введённого в стране режима ЧС. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщила она на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

«Наш принцип: четыре на четыре. Раз в четыре недели будет осуществляться мониторинг влияния коронавируса на четыре ключевых параметра», — сказала министр.

По ее словам, во-первых, минздрав Латвии будет отслеживать количество заразившихся к общему числу сделанных тестов, а также соотношение госпитализированных больных COVID-19 к умершим. Во-вторых, представители ведомства намерены наблюдать за загруженностью системы здравоохранения в целом и способностью Центра инфектологии расследовать контакты заразившихся. В-третьих, власти Латвии намерены наблюдать за ситуацией в других странах. В-четвёртых, политика властей будет определяться уровнем благосостояния общества и его способностью выдерживать кризис, отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.