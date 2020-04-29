Лондон, , 17:21 — REGNUM Премьер-министр Борис Джонсон не стал брать отпуск и вернулся к работе после рождения сына, 29 апреля передает BBC.

«Я думаю, что позже в этом году он возьмет короткий отцовский отпуск» , — сообщил журналистам представитель Даунинг-стрит.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 апреля стало известно, что у Джонсона и его подруги Кэрри Симондс родился сын. Сообщается, что мальчик и его 32-летняя мама здоровы.

Отметим, в начале апреля Джонсон перенес COVID-19 в тяжелой форме, находился в реанимации и вернулся на пост премьер-министра всего несколько дней назад.

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