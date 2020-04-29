Калуга, , 18:34 — REGNUM В Калужской области продолжается реализация регионального проекта «Старшее поколение». За 3,5 месяца на обучение направлены 286 граждан в возрасте от 50 лет. Порядка 150 жителей области продолжают обучение в настоящее время. Об этом 29 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией, учебные заведения области организовали обучение в дистанционном формате, проводят занятия с использованием онлайн-технологий, позволяющих слушателям удаленно присутствовать на лекциях, задавать вопросы преподавателям.

В центрах занятости населения можно получить информацию о программах и направлениях профессионального обучения граждан в возрасте 50 лет и старше, а также о переобучении и повышении квалификации дистанционно.

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