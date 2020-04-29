Хельсинки, , 17:13 — REGNUM Ещё 166 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Финляндии, сообщили 29 апреля в минздраве страны.

За сутки среди пациентов с COVID-19 скончались в стране ещё семь человек. В итоге общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 206.

Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Финляндии достигло 4906.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Финляндию будут доставлены из Китая 12,5 млн медицинских масок.

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