Новосибирск, , 17:06 — REGNUM Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рекомендовал учителям быть лояльнее к ученикам, находящимся на дистанционном обучении.

«Я не рекомендовал бы, и мы это как официальную позицию озвучиваем нашим коллегам-директорам, ставить двойки за то, что, например, ребёнок не сдал вовремя задание, потому что11. конечно, есть с этим определённые сложности, и здесь нужно исходить из методической составляющей», — уточнил министр в студии «Вести Новосибирск».

Федорчук отметил, что наиболее удобный способ отправки заданий — файлообменники, потому что, так все ученики находятся «примерно в одинаковых условиях».