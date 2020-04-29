Ростов-на-Дону, , 17:04 — REGNUM Экспозиция военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» в Неклиновском районе Ростовской области пополнится фронтовыми письмами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель регионального Заксобрания Александр Ищенко («Единая Россия»).

Послания бойца Красной армии Николая Максименко, написанные под свист пуль, были выкуплены у одного из жителей Дона благодаря ростовским журналистам. 37 фронтовых писем, адресованных жене Анне, помогли приобрести депутаты донского парламента. Письма написаны под Белостоком, Сталинградом, Курском.

«Сложенная в треугольник грубая жёлтая бумага, простой карандаш, почтовые штемпели. […] Мы не знаем, дожил ли до Победы солдат Максименко. Но память о его подвиге, о его любви, о его чувствах и переживаниях будет теперь храниться вечно», — отметил спикер донского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что музей будет открыт в августе 2020 года. Торжество, которое планировалось провести к 75-летию Великой Победы, перенесено из-за распространения коронавирусной инфекции.

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