Курск, , 17:01 — REGNUM В Курской области опубликована статистика по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в муниципалитетах. Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе к 29 апреля подтверждено 658 случаев.

401 случай подтверждён в Курске, 59 — в Курском районе, 42 в Поныровском районе, 18 — в Черемисиновском, 12 — в Медвенском, 16 — в Октябрьском, 14 — в городе Железногорске, 13 — в Касторенском районе, по восемь — в Курчатовском и Тимском районе, семь — в Обоянском, шесть — в Конышевском районе.

По четыре случая выявлено во Льговском, Глушковском, Щигровском, Рыльском, Горшеченском районах, Льгове и Щиграх, по три — в Суджанском, Золотухинском, Советском районах, Судже и Дмитриеве, по два — в Кореневском, Пристенском и Железногорском районах, по одному — в Мантуровском, Беловском, Солнцевском, Дмитриевском районах и Курчатове.

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