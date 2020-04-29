Стокгольм, , 16:58 — REGNUM В Швеции число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 20 тыс. человек, сообщил 29 апреля журналистам главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.

По его словам, на сегодняшний день заражены 20 302 человека, при этом скончались от вызванных вирусом заболеваний 2 462 человека.

«На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано 20 302 случая заражения, а общее число смертей составляет 2 462 человека», — заявил Тегнелл.

По мнению Тегнелла, такая статистика смертельных случаев говорит о том, что ситуация остаётся под контролем властей страны, однако он допускает, что реальное число умерших от COVID-19 может быть и несколько большим.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Швеции решили отказаться от жестких мер противодействия пандемии и не вводили ограничений и карантина.

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