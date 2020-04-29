Москва, , 16:51 — REGNUM В Москве послабления в режиме самоизоляции будут в первую очередь касаться строительной отрасли и предприятий промышленности. Об этом 29 апреля сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям, председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Он отметил, что сейчас московское правительство совместно с Роспотребнадзором готовит для всех отраслей, приостановивших деятельность, план постепенного выхода. «Мы понимаем, что в первую очередь это коснется послаблений для строительной отрасли, для предприятий промышленности, в последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли, ну и в последующем, соответственно, всех остальных отраслей», — заявил Ефимов.

Заммэра также уточнил, что предприятия обязаны будут соблюдать все возможные меры предосторожности при выходе из режима самоизоляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы готовят план по возобновлению работы предприятий