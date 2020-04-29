Санкт-Петербург, , 16:56 — REGNUM Петербуржцы с обычными, нельготными проездными, поездки на которых «сгорели» за «нерабочий» апрель, смогут вернуть их на карту, если не нарушали режима самоизоляции. Об этом 29 апреля сообщили в Смольном.

Переход в метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«По этой теме поступает много вопросов от петербуржцев», — признал вице-губернатор Максим Соколов, курирующий транспортную сферу.

Власти города решили, что, если петербуржец не совершил по своему нельготному проездному ни одной поездки с 28 марта по 30 апреля, то срок действия такой карточки будет восстановлен уже с первого дня после снятия ограничений.

По данным комитета по транспорту, этой возможностью смогут воспользоваться около 30 тыс. жителей города.