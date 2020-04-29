Москва, , 16:45 — REGNUM Екатерина Соловьёва назначена новым руководителем Федеральной антимонопольной службы по Москве. Информация об этом размещена на сайте московского управления.

Приказ о назначении подписан 29 апреля. Отмечается, что назначение состоялось после согласования кандидатуры Соловьёвой с полпредом президента в ЦФО.

Екатерина Соловьёва исполняла обязанности руководителя УФАС с 16 марта 2020 года. До этого трудилась в департаменте городского имущества Москвы, занимая должность первого замруководителя.