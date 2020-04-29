Махачкала, , 16:50 — REGNUM Сотрудницы «Почты России», подозреваемые в ограблении отделения в городе Махачкале, уволены с работы. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в пресс-службе управления Федеральной почтовой связи (УФСП) Дагестана.

Напомним, ранее в Махачкале была задержана сотрудница одного из почтовых отделений города, которая, по данным полиции, вынесла из здания инкассаторскую сумку, в которой было 550 тыс. рублей. В ходе допроса подозреваемая сообщила, что преступление было инсценировкой, запланированной вместе с начальницей отделения. Деньги у женщины изъяли, возбуждено уголовное дело.

«Факт выявлен сотрудниками отделения, информация была передана в правоохранительные органы. Служба безопасности компании оказывает максимальное содействие следствию. В отношении виновных сотрудниц принято принципиальное решение об увольнении», — сказано в сообщении.

Отмечается, что происшествие не отразилось на почтовом обслуживании населения и организаций. В управлении подчеркнули, что все обязательства перед клиентами гарантированно выполняются в срок и в полном объеме.

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