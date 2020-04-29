Москва, , 16:40 — REGNUM Стала известна зарплата, которую получают российские космонавты — как летавшие в космос, так и те, кто оставался на нашей планете. Соответствующую информацию огласил российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в ходе онлайн-лекториума «Большая перемена».

«Только прибывшие космонавты, кандидаты в космонавты, которые зачислены в отряд, получают до 100 тысяч рублей», — сказал Кудь-Сверчков.

При этом, по его словам, у космонавтов со стажем, опытом полётов и учеными степенями зарплата может колебаться в пределах от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.