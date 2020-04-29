Берн, , 16:36 — REGNUM Ранее приостановленная из-за пандемии работа ресторанов будет возобновлена в Швейцарии с 11 мая, передаёт 29 апреля RTS.

Также посетителей начнут принимать библиотеки и музеи. Эти снятия ограничений проводятся в рамках второй стадии смягчения карантина.

Открываются в стране с 11 мая и средние школы. При этом профессиональные училища возобновят работу только на третьей стадии отмены карантинных мер, то есть с 8 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Швейцарии уже вступила в силу первая стадия отмены карантинных ограничений: с 27 апреля возобновил работу ряд магазинов, парикмахерские, стоматологические кабинеты.

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