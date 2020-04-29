Курск, , 16:33 — REGNUM В Курской области из 68 новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией 43 зафиксировано среди женщин, 25 — у мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Заражение коронавирусом подтверждено у ребёнка, родившегося всего месяц назад, и у одного ребёнка младше десяти лет.

Также среди новых подтверждённых случаев заражения — три ребёнка от 11 до 17 лет, восемь человек от 18 до 29 лет, 38 человек от 30 до 60 лет и 17 человек старше 60 лет.

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