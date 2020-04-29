Саратов, , 16:28 — REGNUM День Победы 2020 года для жителей и гостей Саратова пройдет в новом формате. Большинство традиционных мероприятий запланировано в режиме онлайн.

Оргкомитет по подготовке к проведению 9 мая приглашает граждан присоединиться к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы». Для этого необходимо исполнить песню «День Победы» из окон, с балконов квартир и домов. В таком же формате пройдут акции «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». Исполнить фронтовые песни и показать фотографии своих героев сможет любой желающий.

В онлайн-режиме представится возможность принять участие в конкурсах, выставках, флешмобах, экскурсиях, фестивалях. Главный онлайн-концерт, посвященный Дню Победы будут транслировать для жителей региона с участием лучших вокальных коллективов Саратова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что риски в связи с коронавирусом не дают ему права проводить подготовку к празднованию Дня Победы 9 мая.

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