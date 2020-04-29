Владимир, , 16:24 — REGNUM В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области к 29 апреля провели 12 тыс. 230 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В лаборатории регионального управления Роспотребнадзора провели 6 тыс. 464 исследования, в Федеральном исследовательском центре вирусологии и микробиологии в Петушинском районе — 1 тыс. 517.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе выявлено 634 случаев заражения, в том числе 37 за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире число выявленных заражений коронавирусом приблизилось к 100