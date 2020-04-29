Берн, , 16:22 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Швейцарии достигло 29 407, сообщили 29 апреля в швейцарском минздраве.

За сутки этот показатель вырос на 143, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 — на 28. Общее количество летальных исходов среди заражённых SARS-CoV-2 в Швейцарии достигло 1408.

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Напомним, швейцарские власти два дня назад постепенно начали снимать введённые из-за пандемии карантинные меры.

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