Владимир, , 16:22 — REGNUM Во Владимирской области больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в Петушках, Владимире и Коврове. Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе выявлено 37 новых заражённых: 15 — в Петушках, 11 — во Владимире, три — в Судогде, по два — в Гусь-Хрустальном и Коврове, по одному — в Александрове, Гороховце, Кольчугино и Радужном.

Всего в регионе зарегистрировано 634 случая заражения: 146 — в Петушках, 97 — во Владимире, 70 — в Коврове, 68 — в Муроме, 50 — в Гусь-Хрустальном, 46 — в Александрове, 39 — в Кольчугино, по 30 — в Судогде и Юрьеве-Польском, 20 — в Собинке, 15 — в Киржаче, десять — в Меленках, по три — в Камешково, Радужном и Суздале, по два — в Вязниках и Гороховце.

33 пациента были выписаны после выздоровления, пять человек умерли. В пресс-службе областной администрации подчеркнули, что статистика летальных случаев формируется только после проведения всех необходимых патологоанатомических исследований.

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