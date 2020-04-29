Нальчик, , 16:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии находятся в крайне тяжелом состоянии шесть человек. Пятеро из них — в реанимации в госпитале № 1, расположенном в центре по профилактике и борьбе со СПИДом, еще один пациент — в госпитале № 2, размещенном на базе городской клинической больницы № 1.

Тяжелые больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Один из пациентов, состояние которого оценивается как крайне тяжелое — трехмесячный ребенок, который является жителем Ингушетии, пишет РИА Новости.

Всего госпитализированы в республике — 143 человека, из них четверо детей. На домашнем карантине находятся 286 человек, в том числе 47 детей. Заболевание у них протекает в легкой и бессимптомной форме.

Кроме того, изолированы с подозрением на коронавирус 24 человека, 18 из которых прибыли из Саудовской Аравии.

По данным оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кабардино-балкарии на 29 апреля составило 412. Прирост за сутки — 45 человек. За это же время выздоровели 50 пациентов, двое скончались.