Новосибирск, , 16:20 — REGNUM Власти Новосибирской области готовятся к введению электронных пропусков. Но ограничения перемещений по региону могут оказаться «очень болезненными», заявил на пресс-конференции сегодня, 29 апреля, губернатор Андрей Травников.

«Подходим к этому взвешенно, — подчеркнул глава области. — Технически и организационно готовы к внедрению электронных пропусков. Но в связи с тем, что мы транзитный регион, ограничивать перемещения через наши границы — очень болезненно».

Ранее ИА REGNUM сообщало, готовится к ведению системы электронных пропусков новосибирские власти начали ещё на прошлой неделе. 22 апреля Травников в интервью «Вестям» уточнил, что пока систему не внедряют, потому что «ситуация у нас достаточно спокойная».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Новосибирской области готовятся к введению электронных пропусков