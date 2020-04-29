Екатеринбург, , 16:21 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о новых ограничениях в регионе. Об этом глава области написал в Instagram.

С 1 по 11 мая работающие граждане обязаны иметь справку от работодателя по специальной форме для передвижения. Также необходим документ, удостоверяющий личность.

Кроме того, для покупки билета на междугородние рейсы теперь необходим документ, удостоверяющий личность.

«В Свердловской области ситуация остаётся напряженной: за неделю количество инфицированных увеличилось почти в три раза», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, также на майские праздники вводится обязательный масочный режим. Индивидуальные средства защиты обязали носить в общественных местах и общественном транспорте.

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